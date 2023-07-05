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Kültür

"6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" 7 Temmuz'da başlayacak

Devlet Opera ve Balesinin seçkin eserlerinin sahneleneceği "6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali", 7-21 Temmuz'da Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
"6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" 7 Temmuz'da başlayacak

İstanbul

Festival, 7 Temmuz akşamı ünlü Rus besteci Çaykovski'nin şaheseri "Uyuyan Güzel" balesinin prömiyeriyle başlayacak.

Büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perde olarak sahnelenecek.

Orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Bale Topluluğunun sahne alacağı eserin koreografisi ve librettosu ünlü Fransız koreograf Marius Petipa'ya ait. Eserin rejisi ve düzenlemesi ise Ayşem Sunal Savaşkurt imzası taşıyor.

Eserde "Prenses Aurora" rolünü Burcu Olguner, "Prens Florimund" rolünü Çağın Özideş, "Carabosse" rolünü Selahattin Erkan, "Leylak Perisi" rolünü ise Cansu Polat canlandıracak.

"Carmen"in öyküsü sahneye taşınacak

Festivalde, 10 Temmuz akşamı Samsun Devlet Opera ve Balesince "Carmen" balesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İki perdelik eserin bestesi Georges Bizet, koreografisi ve librettosu Carlos Vilan, müzik düzenlemeleri Tulio Gagliardo'ya ait.

Eser, İspanya'nın Sevilla kentinde bir tütün fabrikasında çalışan asi ve güzel Carmen'in, Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı aşkı sahneye taşıyacak.

Orkestra şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Samsun Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğuna eşlik edecek.

Antik kentte "Carmina Burana" izleyicilerle buluşacak

Program kapsamında 13 Temmuz akşamı, Alman besteci Carl Orff'un en çok bilinen eseri "Carmina Burana" seslendirilecek.

Carl Orff tarafından Münih yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 kadar şiir ve şarkıdan esinlenerek oluşturulan eserde, İzmir Devlet Opera ve Balesinin orkestrasını şef Vladimir Lungu, korosunu ise Orhan Öner Özcan yönetecek.

Eserde, solistler soprano Ayşe Şenogul, tenor Erdem Erdoğan, bariton Nejad Beğde'ye, koro, çocuk korosu ve orkestra sanatçıları eşlik edecek.

"Damdaki Kemancı" müzikali seyirciyle buluşacak

Festival, 16 Temmuz akşamı Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Damdaki Kemancı" müzikaliyle devam edecek.

Seyircileri 1905 Çarlık Rusyası'na, gelenek ve devrim arasında sıkışmış Anatevka köyü sakinlerinin dünyasına götürecek iki perdelik ünlü eserin müzikleri Jerry Bock, rejisi Volkan Severcan, koreografisi Serbülent Biçer ve Özgür Adam İnanç'a ait.

Şef Aytuğ Ülgen yönetimindeki Mersin ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestralarının sanatçıları ile şef Anıl Aydın yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu da eser için sahnede olacak.

Festivalin kapanışı "Lamermoor Gelini" ile yapılacak

Festival, 21 Temmuz Cuma akşamı Gaetano Donizetti'nin üç perdelik trajik operası "Lucia di Lammermoor" ile sona erecek.

Sir Walter Scott'un "Lammermoor Gelini" adlı romanından uyarlanan eserin rejisini Carlos Vilan, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo üstleniyor.

Tüm gösterimlerin saat 21.00'de başlayacağı festivalin etkinlik biletleri, Efes Antik Kenti, Kuşadası Kervansaray, İzmir DOB Elhamra Sahnesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir İstinyePark gişeleri ile "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilir.

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