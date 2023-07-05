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Kültür

İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek

İsrail Filarmoni Orkestrası, 26 Ekim'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Şef Lhav Shani yönetiminde sahne alacak topluluk, "Good Music in Town" etkinlikleri kapsamında Bwo Entertainment organizasyonuyla konser verecek.

Orkestra, geleneksel klasik müzik eserlerinin yanı sıra farklı tarzlarda seslendirdikleri eserlere de repertuvarlarında yer veriyor.

Bronislaw Huberman ve Arturo Toscanini tarafından 87 yıl önce kurulan orkestra, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere uluslararası turnelerde müzikseverlerle buluştu.

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