İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek
İsrail Filarmoni Orkestrası, 26 Ekim'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.
İstanbul
Şef Lhav Shani yönetiminde sahne alacak topluluk, "Good Music in Town" etkinlikleri kapsamında Bwo Entertainment organizasyonuyla konser verecek.
Orkestra, geleneksel klasik müzik eserlerinin yanı sıra farklı tarzlarda seslendirdikleri eserlere de repertuvarlarında yer veriyor.
Bronislaw Huberman ve Arturo Toscanini tarafından 87 yıl önce kurulan orkestra, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere uluslararası turnelerde müzikseverlerle buluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.