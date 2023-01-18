"49" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, "49, hikayesi gereği kendini anlatabilen bir film. Zaten haberlerden de hatırlayacağınız üzere 49 çalışanımızın, rehinenin, 101 günlük serüven içinde kurtuluşunun hikayesi." dedi.
İstanbul
İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın başrolünde yer aldığı "49" filminin gala gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.
Aksiyon türündeki filmin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldı, yönetmenliğini ise Hakan İnan yaptı.
Gala öncesi basın mensuplarının karşısına geçen ekip, film ve çekim süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini işleyen filme ilişkin açıklamada bulunan yönetmen İnan, filmin, Türkiye'de yapılmış en iyi aksiyon drama filmlerinden biri olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. Milli İstihbarat Teşkilatının çok başarılı bir operasyonla Musul'da büyükelçiliğimizden rehin alınmış 49 kişiyi kurtarma hikayesini izleyeceğiz. Çok güzel bir film oldu. 'Allah utandırmasın' diye bir tabir var ya, çok şükür biz o noktadayız. İnşallah seyircimiz de filmimize gereken değeri gösterir." dedi.
Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, katılanlara teşekkür ederek, "49, hikayesi gereği kendini anlatabilen bir film. Zaten haberlerden de hatırlayacağınız üzere 49 çalışanımızın, rehinenin, 101 günlük serüven içinde kurtuluşunun hikayesi. Bunu anlatmak bize nasip oldu. Gerçek kahramanlar orada. Filmi izlediler. Hoşlarına gittiğinin teyidini aldık. O yüzden rahat bir şekilde bugün sizi karşıladık. Bizce çok güzel bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.
Hande Doğandemir, profesyonel bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz de heyecanlıyız böyle bir projenin içinde olduğumuz için. Fiziki olarak çok zorlu şartlarda çalıştık ama izlediğimizde gördük ki hepsine değmiş. O yüzden hep beraber 'iyi ki' diyoruz. Umarım seyirci de aynı şeyi düşünür." değerlendirmesinde bulundu.
"İnsanların sinemaya gelmesi lazım"
Sinan Tuzcu, salgın sonrası böyle bir ekiple bir arada olmanın çok keyifli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Artık yavaş yavaş insanların sinemaya gelmesi lazım. Pandemi sonrası salonların dolması lazım. Bir aksiyon filmi olarak, Türk yapımcı ve yönetmenle ve tamamen bizim hikayemizi anlatan bir iş. Böyle bir ekibin içinde olmak çok keyifli."
Doğukan Polat da gerçek bir hikayeyi anlattığı için mutlu olduğunu aktararak, "Yıllarca Hollywood sinemasını izledik, aksiyonda. Ama izleyenlerimiz görecek ki, Türkler de bu işi çok iyi bir şekilde yapıyor. Biz de buna çok güzel bir şekilde hazırlandık. Aksiyonu iyi yapan, iyi bilen bir ekiple çalıştık. O yüzden de çok mutluyuz. Çok iyi hazırlandık. Neticeden de çok mutluyuz." dedi.
"Mutluyuz, böyle güzel, duyarlı ve hassas bir işin içinde olmaktan"
Kerem Alışık ise filmin gerçek bir hikayeden uyarlandığının altını çizerek, "Bu hikayenin içinde olmak güzel. Çok emek, zahmet var. Orada yaşananların bire bir hissedilerek sahneye, perdeye aktarılması var. Mutluyuz, böyle güzel, duyarlı ve hassas bir işin içinde olmaktan. Teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık." diye konuştu.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"11 Haziran 2014'te binlerce kişilik DEAŞ örgütü, Irak'ın Musul kentine saldırır. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, Musul DEAŞ'ın eline geçer. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edilir ve 49 personel rehin alınır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.