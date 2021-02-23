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Kültür Sanat

'Zevk Meselesi' sergisi Pera'da sanatseverlerle buluştu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulan Pera Müzesi'nin yeni sergisi "Zevk Meselesi", ziyarete açıldı.

Salih Şeref   | 23.02.2021
'Zevk Meselesi' sergisi Pera'da sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

"Zevk Meselesi" sergisi Pera'da sanatseverlerle buluştu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulan Pera Müzesi'nin yeni sergisi "Zevk Meselesi", ziyarete açıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği sergide, 13 sanatçı ve kolektifin yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettiği eserleri yer alıyor.

Soley, etkinliğin açılışında AA muhabirine, "Zevk Meselesi" sergisinde güzelin nasıl şekillendiğini tartışmaya açan bir seçki oluşturduklarını söyledi.

Serginin 19. yüzyıldan bu yana üzerinde çeşitli teoriler üretilen "kitsch" kavramını merkezine aldığını belirten Soley, "Sergi, kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanıyor." dedi.

Sergide, Alex Da Corte & Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina & Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları yer alıyor.

"Zevk Meselesi", 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nin 4. ve 5. katlarında ziyaret edilebilecek.

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