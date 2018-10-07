EDİRNE

Kentteki bir kır bahçesinde düzenlenen Nev konseri sonrası, sahne sırası gelen Yıldız Tilbe'nin bir süre gecikmesi nedeniyle konsere gelenler Tilbe'yi alkışlarla sahneye davet etti.

Sahneye yoğun alkış ve tezahüratla çıkan Tilbe, "Delikanlım" şarkısını seslendirerek konsere başladı. Sanatçının hayranlarının büyük bir bölümü, konseri cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Tilbe, konserde "Çat kapı", "Sevemedim ayrılığı", "Aşk laftan anlamazki" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Edirne Müzik Festivali, yarınki Şebnem Ferah konseriyle sona erecek.

Muhabir: Salih Baran