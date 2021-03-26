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Kültür Sanat

'Yanık Ülke' beyaz örtüyle kaplandı

Nurullah Kalay,Kamil Altıparmak   | 26.03.2021
'Yanık Ülke' beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Volkanik kalıntılarla ilginç coğrafi şekillere ev sahipliği yapan ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeopark, kar yağışının ardından görsel şölen oluşturdu.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ile badem ağaçlarının çiçekleri, beyaz örtüyle bütünleşti.

Jeopark, karlı manzarasıyla da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Demirci'den kartpostallık manzaralar

Demirci ilçesinde de yağışın ardından karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde piknik yaptı. 

Karla kaplanan dağlar arasında drone ile havadan görüntülenen yollar, güzel manzara oluşturdu.

Vatandaşlardan Uğur Adağa "Demirci'miz karları ile güzel bir yer. Kar yağışının ardından güneşi fırsat bildik. Ailemle Akçakertik mevkisine gelerek çay keyfi yaptık." dedi.


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