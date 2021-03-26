Euro
9.55
Dolar
8.09
BIST 100
1,382.15
Altın
1,731.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi’nde buluşuyor

Birinci Kudüs Arap Film Festivali kapsamında gösterilecek filmler, üç gün boyunca Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Filistinlilerle buluşacak.

Esat Fırat   | 26.03.2021
Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi’nde buluşuyor Fotoğraf: Faiz Abu Rmeleh/AA

Kudüs

Açılışı dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin Ulusal Tiyatrosu’nda (El-Hakavati) yapılan festival, Türk Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

“İbrahim İçin” adlı film bugün Türk Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde ilk defa izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında gösterilecek 20 filmden bazılarının gösterimine de pazar ve pazartesi günleri Türk Kültür Merkezi’nde devam edilecek.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ermumcu, daha önceki yıllarda Kudüs ve tüm Filistin genelinde yapılan film festivallerine Türk filmleriyle katılım sağladıklarına dikkati çekerek, “Fakat biz de Kültür Merkezi olarak Kudüs’te ilk defa Arap film festivaline katılım sağlıyoruz. Birinci Kudüs Arap Film Festivali’ne katılmak bizim için de bir mutluluk kaynağı oldu.” dedi.

Kudüs ve Filistin’den uzak Filistin kökenli ve diğer Arap yönetmenlerin filmlerinin Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde gösterim olanağı bulduğuna vurgu yapan Ermumcu, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kudüs’ün ve Filistin’in içinden geçmiş olduğu bu siyasi, kültürel ve sosyolojik durumu bütün gerçekliğiyle yansıtan bu tür filmleri tekrar gösterme imkanına kavuşuruz.” ifadelerini kullandı.

Ermumucu, ayrıca Kudüslülerin festivale gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Birinci Kudüs Arap Film Festivali’ne Filistin, Mısır, Cezayir, Tunus ve Lübnan’dan 20 film katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı
Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (26 Mart 2021)

Benzer haberler

Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi’nde buluşuyor

Filistinliler Kudüs Arap Film Festivali için Türk Kültür Merkezi’nde buluşuyor

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Hamas yöneticisini gözaltına aldı

Filistin Başbakanı Iştiyye, ABD'nin Filistinlilere yeniden insani yardımda bulunmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay seyahat yasağı

İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay seyahat yasağı
İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor

İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor

İsrailli insan hakları örgütleri, 'İsrail'i Filistin'e Kovid-19 aşısı sağlamaya' çağırdı

İsrailli insan hakları örgütleri, 'İsrail'i Filistin'e Kovid-19 aşısı sağlamaya' çağırdı