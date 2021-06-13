'Turizmin başkenti' Antalya'da turizmde hareketlilik bekleniyor
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi olduğunu belirterek, turizmde yeni başarılara imza atmak istediklerini bildirdi.
Antalya
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile tarihi Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu.
Turizm sezonun başlaması, kademeli normalleşme süreciyle birlikte esnafın talep ile beklentilerini dinleyen Yazıcı, kentte sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunulduğunu ifade etti.
Esnafın şehrin ekonomisine büyük katkı sunduğunu aktaran Yazıcı, salgın sürecinin herkes için zorlu geçtiğini, en çok sıkıntıyı da esnafın yaşadığını dile getirdi.
Kentte turizm sezonun devam ettiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:
"Düşen vaka sayılarımızla birlikte aşılamanın da hızlanmasıyla içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi ederek yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu sene geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısı bakımından daha iyi durumdayız. Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını kaldırmasıyla beraber daha fazla turisti şehrimizde ağırlayacağız. İnanıyoruz ki salgın koşulları ve düşen vaka sayılarımızla birlikte içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.