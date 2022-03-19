'Sonsuzluk' adlı karma resim sergisi açıldı
Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş, Kağan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Murat Can Kaya'nın anısına düzenlenen sergide 15 sanatçı yer aldı.
İstanbul
YediHilal'in düzenlediği "Sonsuzluk" adlı karma resim sergisi, Üsküdar Muamma Kitabevi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Teknoloji Kampı'na giderken 3 Aralık 2021'de geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş, Kağan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Murat Can Kaya'nın anısına düzenlenen sergide 15 sanatçı 18 eseriyle yer aldı.
Sergi açılışında konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, sanatın güzellik ve tevhit arayışı olarak tarif edildiğini söyledi.
Sarıyıldız, vefat eden 4 gencin adlarını ve hatıralarını yaşatmak için bu sergiyi hazırladıklarını belirterek "İnandıkları değerler hangi biçimle olursa olsun, ister bizim gelenekli sanatlarımızla ister Batı tarzı sanatlarla olsun, onların kardeşlerine, yol arkadaşlarına, dostlarına bir şekilde iletelim, duyuralım istiyoruz. Sanatın gücü gerçekten diğer pek çok farklı alandan çok daha fazla. Biz gerek müzik gerek resim gerek beyazperdeyle bu gençlerin hatıralarını yaşatmak istiyoruz." dedi.
"Sanatı bir ışık kaynağı olarak kullanıyoruz"
Sergi küratörü Numan Noyan Küçük ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıktıkları yolda talihsiz bir kaza geçirerek vefat eden dört gencin hikayesini sanatçıların gözünden görmeyi hedefleyerek böyle bir düzenlediklerini ifade etti.
Sanatla birlikte dört genci yarınlara taşıyabileceklerini söyleyen Küçük, "Sonlu bir yaşamın içerisinden sonsuzluğa doğru bakabilmenin güçlü yöntemlerinden bir tanesi sanat. Biz de sanatı bir ışık kaynağı olarak kullanıyoruz ve bakışımızı keskinleştirip rotamızı bu şekilde ayarladık." değerlendirmesini yaptı.
Sergiye katılan tüm sanatçılara teşekkür eden Numan Noyan Küçük, "Sanatçılar eserlerinde sonsuzluk yolculuğuna çıkışı yorumladı. Ebedi yolculukları ve bu yolculuktaki yol arkadaşları yıllar geçse de daima konuşulmaya devam edecek, o güzel hikayeleri geleceğe ulaşacaktır." diye konuştu.
Sergide, Abdulbaki Kömür ve Hasan Aycın gibi usta sanatçıların yanı sıra Ahmet Enis Gürcan, Aleyna Yüsra Cesur, Ali Yasir Çıraklı, Ayşegül Şahin, Ayşe Nur Yılmaz, Burak Genç, Büşra Keskendir, Elif Bilge Hamza, Elif Kerra Çakır, MET, Sena Turna, Yasin Ünlüsoy ve Yıldırım İnce'nin eserleri yer alıyor.
Sergi 17 Nisan'a kadar görebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.