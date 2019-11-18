Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
106,846.20
Altın
1,470.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı

Sanatçının oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, sahneledikleri oyunla Yeşilçam müzikleri ve repliklerini izleyicilere sundu.

Tayyib Hoşbaş   | 18.11.2019
Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Bilecik

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, ölümünün 6'ncı yılında Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı.

Bilecik Belediyesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşilçam filmlerinin ve hafızalara yer etmiş şarkılarının mizahi yorumla aktarıldığı "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi.

Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur'un yer aldığı oyunda, Uğur Babaürhan, Dilan Çıtak ve Ömer Yılmaz, Yeşilçam'ın görsel ve şarkılarını izleyicilerle paylaştı.

Etkinlik sonunda Uygur'un ölümünün altıncı yılı dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

"Nejat bey 'Beni hep gülümseyerek anın' derdi"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, usta oyuncu Nejat Uygur'un evlatlarının önemli bir eser ile izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Şahin, "Harika bir eser izledik burada. Bilecik için güzel bir eğlence ve coşku oldu. Usta oyuncu Nejat Uygur'u da burada anıyoruz, çocuklarına bu geceyi bize yaşattıkları için teşekkür ederiz." dedi.

Behzat Uygur, Bilecik'te çok güzel bir geleneğin devam ettiğini söyledi.

Gerçek bir anma etkinliği olduğunu ifade eden Uygur, "Nejat bey 'Beni hep gülümseyerek anın.' derdi. Bu gece de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti. Bilecik artık tiyatro kentidir, tekrar buraya geleceğiz. 'Süt Kardeşler' isimli yeni oyunumuzla buraya tekrar geleceğiz." diye konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı

Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Bilecik'te av tüfeğiyle yaralanan kızıl geyik tedavi ediliyor

Ekmeğini yıllardır zeytinden çıkaran tarihi köy

Ekmeğini yıllardır zeytinden çıkaran tarihi köy

İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi

İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi
Ziyaret ettiği 'tarihi konaklar' Lübnanlı sanatçıyı Bilecik'e getirdi

Ziyaret ettiği 'tarihi konaklar' Lübnanlı sanatçıyı Bilecik'e getirdi