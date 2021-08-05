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Kültür

'Kayıp Kız' sinemaseverlerle buluşuyor

Johnny Whitworth, Maurice McRae, Zazie Beetz ve Afton Williamson'un başrollerinde yer aldığı "Kayıp Kız" sinemaseverlerle buluşuyor.

Melik Fırat Yücel   | 05.08.2021
'Kayıp Kız' sinemaseverlerle buluşuyor

İstanbul

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Robert Schwentke'nin yönetmenliğini yaptığı, Henry Golding, Samara Weaving, Ursula Corbero, Andrew Koji ve Peter Mensah'ın başrolünde oynadığı "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" izleyici ile buluşacak.

"G.I. Joe" evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Evan Spiliotopoulos tarafından kaleme alınan bilim kurgu türündeki yapım, aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Kayıp Kız"

Johnny Whitworth, Maurice McRae, Zazie Beetz ve Afton Williamson'un başrollerinde yer aldığı "Kayıp Kız"ın yönetmenliğini Vlad Feier üstlendi.

Romanyalı sinemacı Feier'in ilk uzun metraj filmi olan yapım, hem polisin hem de basının kaybolan bir kız için bazı olaylara nasıl vurdumduymaz yaklaştığını gözler önüne seriyor.

"Bir Daha Asla Kar Yağmayacak"

Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in birlikte yönettiği "Bir Daha Asla Kar Yağmayacak" müşterilerinin hayatını değiştiren bir masörün hikayesini konu ediyor.

Almanya, Hollanda ve Polonya ortak yapımı filmin başrollerinde Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati ve Katarzyna Figura gibi isimler yer alıyor.

"Yeşil Şövalye"

David Lowery'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Yeşil Şövalye" adlı filmin başrollerinde Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury ve Sean Harris oynuyor.

Fantastik öğeler içeren film; Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden Sir Gawain'in, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra başından geçenlerin anlatıldığı anonim hikayeden sinemaya uyarlandı.

"Lanetli Kardeş"

Haftanın korku ve gerilim filmi "Lanetli Kardeş"'te Amanda Woodhams, Nicola Bartlett, Austin Castiglione ve Liam Graham başrolde oynadı, filmi Sam Barrett yönetti.

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