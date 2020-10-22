Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,901.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020"de ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi, ATG Alışveriş Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar görülebilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 22.10.2020
Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı

Anadolu Ajansı tarafından Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2020'de ödül alan fotoğraflardan seçkinin yer aldığı ilk sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, Türkiye'nin ilk ulaşım üssü projesi olarak hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garını bünyesinde bulunduran ATG Alışveriş Merkezinde 22 Kasım'a kadar görülebilecek. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı tarafından Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2020'de ödül alan fotoğraflardan seçkinin yer aldığı ilk sergi, Ankara'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi, bünyesinde "Türkiye'nin ilk ulaşım üssü" projesi olarak hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bulunduran ATG Alışveriş Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar görülebilecek.

Istanbul Photo Awards 2020'de "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Filistinli foto muhabiri Yik Fei Lam'ın New York Times için çektiği "Hong Kong Protestoları" isimli fotoğraf kazandı.

Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk 3'e giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, yaklaşık 100 ülkeden 10 binden fazla fotoğraf başvurusu yapıldı.

Filistin'den Endonezya'ya kadar farklı ülkelerde yaşanan protesto, çatışma, çevre felaketi, spor faaliyetleri ve insan hikayelerini ele alan çalışmalara 12 ödül verildi.

Her yıl dünya genelinde tanınmış profesyonel fotoğrafçıların başvurduğu yarışmanın 2021 yılı duyuruları önümüzdeki günlerde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti
Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Benzer haberler

Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı

Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan AA'ya ziyaret

AA ve TİKA iş birliğinde 'Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı' başladı

Vanlı öğretim üyesi erken yaşta evliliklere dikkati çekmek için sergi açtı

Vanlı öğretim üyesi erken yaşta evliliklere dikkati çekmek için sergi açtı