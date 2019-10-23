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Kültür Sanat

İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi

Suriye'nin İdlib ilinde görme engelliler, saman ve bambudan yaptıkları el sanatı ürünlerini sergiledi.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 23.10.2019
İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi Fotoğraf: Muhammed Said/AA

İdlib

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, doğuştan görme engelli olan ya da iç savaş nedeniyle görme yetisini kaybedenlerin saman ve bambudan yaptıkları el sanatı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Görme engelliler, el emekleriyle uzun uğraşlar sonucu yaptıkları sepet, tabak, sürahi, tepsi gibi ürünleri izlenime sundu.

Doğuştan görme engelli öğretmen İbrahim Debil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te görme engelli okulunda eğitimini aldığı sanatını, İdlib'de diğer engellilere öğrettiğini söyledi.

Debil, "Halk ayaklanmalarından sonra İdlib'e taşındım. Daha sonra bir merkez açıp, kimsenin desteği olmadan benim gibi görme engeli bulunan 8 arkadaşa saman ve bambu ağacından el sanatı yapmayı öğrettim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yerel sivil toplum kuruluşu Şafak Yardım Merkezi'nin desteğiyle bir sergi düzenlediklerini anlatan Debil, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımız iki ay sürdü, şu an sergiliyoruz. Görme engellinin üretici bir birey olduğuna, bir sanat icra edebildiğine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Ben, öğrencilere temelleri öğrettim, onlar da kendilerini geliştirdi. Engelliler, satranç, golbol, bilgisayar ve samanla malzeme yapma sanatına kadar birçok meslekte çalışabilir."

"Ürettiğimiz ürünleri sergileyerek sanki yeniden doğduk"

Doğuştan görme engelli Vail Bozaklı, el sanatını öğrenmek için çok çabaladıklarını ve aylarca çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Herkes görme engelli bireyleri, hayatından pes eden biri olarak zanneder ve tanır. Yanlış. Bilakis birden fazla iş yapanlar var aramızda. Biz bu sergi sayesinde ürettiğimiz ürünleri sergileyerek sanki yeniden doğduk."

Dünyaya bu şekilde geldiğini belirten Bozaklı, "Çaba gösterdim, çalıştım. Biz zorlukları aşarız. Bizim yanımızda duran ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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