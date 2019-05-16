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Kültür Sanat

Hırvatistan'da 'Göbeklitepe: İnsan ve Hayat' sergisi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Arkeoloji Müzesi'nde "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" sergisi açıldı.

Stipe Majic,Sanela Crnovrsanin   | 16.05.2019
Hırvatistan'da 'Göbeklitepe: İnsan ve Hayat' sergisi

Zagreb

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye Haftası" kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Arkeoloji Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" sergisi yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin yalnızca Türkiye değil, dünya tarihi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Arkeoloji Müzesi Müdürü Sanjin Mihelic de 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, serginin önemine işaret etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca ünlü şef Ali Açıkgül ile Türk mutfağı etkinlikleri ve atölye çalışmaları, çellist Uğur Işık öncülüğünde Anadolu'dan ezgilerin yer alacağı "Anadolu Ruhu" konseri ve Zagreb Üniversitesinde müzik ustalık sınıfı gerçekleştirilecek.

Zagreb Arkeoloji Enstitüsü'nde sanatçı Sibel Sevim'in "Anadolu Seramik Sanatı Sergisi" ve atölye çalışmalarının da yer alacağı "Türkiye Haftası"nın ardından, 21-26 Mayıs tarihleri arasında "Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek.

"Türkiye Haftası", Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğuş Grubu, Kentbank, Türk Hava Yolları, Zagreb Arkeoloji Müzesi, Zagreb Etnografya Müzesi ve Zagreb Üniversitesi ile iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

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