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Kültür Sanat

Pink Martini İstanbul'da konser verdi

ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Ahmet Esad Şani   | 16.05.2019
Pink Martini İstanbul'da konser verdi

İstanbul

Dünya turnesi kapsamında İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alan Pink Martini, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Daha önce de geldikleri İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı.

Söyledikleri şarkılara ilişkin bilgiler veren Forbes, bazı şarkılarda gruba eşlik etmesi için dinleyicilerden bir kısmını sahneye davet etti.

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas Yolanda", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" gibi şarkıların seslendirildiği konserde "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılar da yer aldı.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, 17 Mayıs'ta İzmir, 18 Mayıs'ta Adana, 20 Mayıs'ta Ankara ve 21 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

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