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Kültür Sanat

Hatay'ın 'kağıt kebabı' tescillendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın "kağıt kebabı", coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Burak Milli   | 29.08.2020
Hatay'ın 'kağıt kebabı' tescillendi Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Yağız, tescille ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'den bu yana coğrafi işaretlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

ATSO olarak 10 ürün üzerinde protokol imzaladıklarını, 6 ürünün ilan aşamasında olduğunu anlatan Yağız, "Bu protokol kapsamında ilk tescilini aldığımız ürün 'kağıt kebabı.' İnşallah diğer ürünlerin de tescilini önümüzdeki ay itibarıyla almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Antakya Uzun Çarşı kasaplarından Mehmet Temizkan da "kağıt kebabı"nın tescilinin alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kağıt kebabının dana kaburgası, maydanoz, taze biber, samırsak, tuz ve karabiberle yapıldığını anlatan Temizkan, "Bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlarımızı şehre bekliyoruz." dedi.

Esnaf Ali Sunar, tescille ürüne rağbetin daha da artacağını kaydetti.

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