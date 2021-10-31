Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 31.10.2021
Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

İstanbul

Sting sahne adıyla tanınan Gordon Matthew Thomas Sumner tarafından keşfedilen Botti, kendi grubu ile 2 Kasım'da konser verecek.

ABD'li caz trompetçisi Botti, eleştirmenlerce "trompetçi, şovmen ve orkestra şefi" olarak tarif ediliyor.

Son 30 yılda Frank Sinatra'dan Barbara Streisand'a, Paul Simon'dan Aretha Franklin'e ve kendisini küçük bir mekanda keşfeden Sting'e kadar dünya müzik tarihine adını yazdırmış bir çok ünlü isimle konser veren Botti, AKM'de ilk kez saat 20.00'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Konserde Botti'ye, Lee Pearson davulda, Leonardo Amuedo gitarda, Holger Marjamaa piyanoda, Chad LB saksafonda, Reggie Hamilton kontrbasta, Lucia Micarelli viyolinde, Sy Smith, Veronica Swift ve Jonathan Johnson vokalde eşlik edecek.

Trompetle 10 yaşındayken tanışan 59 yaşındaki sanatçı, Amerika’nın prestijli müzik okullarından Indiana Üniversitesini bitirdi.

Arif Mardin gibi önemli prodüktörlerin yönlendirmesiyle pop-caz kulvarına yönelen ve ilk albümü "First Wish"i 1995'te yayımlayan sanatçı, kariyeri boyunca 10 albüme imza attı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor
Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Van'da Kovid-19 hastalarının yarısı 30 yaş altı kişilerden oluşuyor
Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi

Benzer haberler

Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

Yeni AKM 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: AKM’yi daha ihtişamlı günler bekliyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: AKM’yi daha ihtişamlı günler bekliyor
'AKM'ye bakınca Edip Cansever’i görüyorum'

'AKM'ye bakınca Edip Cansever’i görüyorum'
Atatürk Kültür Merkezi 'Sinan' eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak

Atatürk Kültür Merkezi 'Sinan' eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak