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Kültür

Listra Antik Kenti'nde kazılar için hazırlıklar tamamlandı

Konya'da, Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi, Listra Antik Kenti'nde yapılacak kazılar için hazırlıklarını tamamladı.

Zehra Melek Çat   | 31.10.2021
Listra Antik Kenti'nde kazılar için hazırlıklar tamamlandı

Konya

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatunsaray Mahallesi'ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Listra Antik Kenti için ön çalışmalar, yüzey taramaları ve raporların büyük oranda tamamlandığı, kazıların önümüzdeki yıl itibariyle başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'nun, şu ifadelerine yer verildi:

"Listra Antik Kenti, Roma döneminde önemli bir koloni kenti olarak kuruldu. Aziz Pavlus'un ziyareti, bu kentin önemini arttırmıştır. Listra, tarihi zenginliğinin yanı sıra adının İncil'de 4 kere geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip. Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tapınaklar, klişeler, taş eserler kentin güzelliğini, gücünü ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Höyük, kentin tam merkezinde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce batılı arkeologlar burada kazı yapmayı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 150 yıldır çok istenmesine rağmen kazı yapılamayan bu bölge, Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyor. Kazılar önümüzdeki dönem başlayacak, kazıların sonunda Konya önemli bir tarihi miras daha kazanacak."

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