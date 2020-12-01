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Kültür Sanat

Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Rauf Maltaş   | 01.12.2020
Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Şanlıurfa

Haliliye Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, 12 bin yıllık tarihiyle tüm dünyanın gözünü üstüne çevirdiği Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenlemeye karar verdi.

Göbeklitepe'nin önemine vurgu yapmak ve ulusal alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvurular başladı.

Son başvuruların 31 Ocak 2021'de alınacağı yarışmanın sonuçları ise 3 Şubat 2021'de açıklanacak.

Yarışmanın birincisine 5 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne 2 bin lira ödül verilecek. Mansiyon olarak da 5 fotoğraf için biner liranın ödeneceği yarışmada, sergilenecek 50 fotoğraf için de 250'şer lira ödül dağıtılacak.

Ayrıca yarışma kapsamında Haliliye Belediyesi Özel Ödülü, Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülü ve Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülü de verilecek.

Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler, detayları belediyenin sayfasından öğrenebilecek.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye'nin her yerinden fotoğraf sanatına gönül vermiş sanatçıları Göbeklitepe'ye beklediklerini belirterek, yarışmada çok özel ve güzel fotoğrafların çekileceğine inandığını ifade etti.

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