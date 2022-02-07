Gastronomi Turizmi Derneği Moskova’da temsilcilik açtı
Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Türk mutfak kültürünü Rusya’da tanıtacak.
Moskova
Gastronomi Turizmi Derneği'nin (GTD) başkent Moskova’da bulunan “Spektr” iş merkezinde temsilcilik açması nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden yetkililerin yanı sıra, Rus ve Türk çok sayıda davetli katıldı.
GTD Başkanı Gürkan Boztepe, yaptığı açıklamada, Rusya’da açılan temsilcikle, Türk mutfak kültürünün ülkede tanıtılmasının hedeflendiğini, gastronomi turizmi ve kültürlerarası iletişime yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.