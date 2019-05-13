Dünyaca ünlü keman virtüözü İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü Alman keman virtüözü David Garrett, 21 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.
İstanbul
"Unlimited Live" dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Alman keman virtüözü David Garrett, Yapı Kredi'nin ana sponsorluğunda, Volkswagen Arena'da sahne alacak.
Müzik otoritelerince yaşayan en önemli keman sanatçılarından biri kabul edilen Garrett, henüz 4 yaşındayken kardeşine hediye edilen kemanla müziğe adım attı. Bir yıl içinde keman çalmayı öğrenen Garrett, aynı yıl girdiği bir yarışmayı kazandı.
7 yaşında resitaller vermeye başladı
David Garrett, 7 yaşındayken düzenli resitaller vermeye başladı, 13 yaşındayken 2 CD kaydetti.
Genç sanatçı, Londra'da Royal Collage Of Music'teki eğitiminin ardından New York'ta Julliard School'da eğitimine devam etti.
"Flight of The Bumble Bee" adlı şarkıyı 1 dakika 6,56 saniyede yani saniyede 13 nota basarak yorumlayan Garrett, 2008'de Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı" olarak geçti.
Sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop parçasını kendine özgü tarzıyla yorumlayan David Garrett, kariyeri boyunca 24 altın ve 16 platin plak kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.