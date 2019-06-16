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Kültür Sanat

Bursa'da Kafkas rüzgarı esti

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden "Nalmes", Bursa'da ilk kez sahne aldı.

16.06.2019
Bursa'da Kafkas rüzgarı esti

Bursa

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden, Adige Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu "Nalmes", Bursa'da ilk kez sahne aldı.

Nalmes, Bursa'da sahne aldı

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden, Adige Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu "Nalmes", Bursa'da ilk kez sahne aldı. 1936 yılında kurulduğundan bu yana 8 binden fazla gösteri yapan Nalmes, 20 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı. Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 45'er dakikalık iki sahneden oluşan gösteride 50 dansçı, 15 farklı Kafkas halk dansını sergiledi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı ) 

1936 yılında kurulduğundan bu yana 8 binden fazla gösteri yapan Nalmes, 20 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 45'er dakikalık iki sahneden oluşan gösteride 50 dansçı, 15 farklı Kafkas halk dansını sergiledi.

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