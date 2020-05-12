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Yaşam

Doğal stüdyoya dönüşen hardal tarlasında Kafkas dansı

Iğdır'da Kafkas halk danslarını yaşatmak için çalışma yürüten iki dansçı, hardal çiçekleriyle stüdyoya dönüşen arazilerde Kafkas dansı oynayarak hem doğaya hem de bu halk oyununa dikkati çekti.

Hüseyin Yıldız   | 12.05.2020
Doğal stüdyoya dönüşen hardal tarlasında Kafkas dansı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız / AA

Iğdır

Iğdır'da iki dansçı, doğaya ve Kafkas geleneklerine dikkati çekmek için çiçek açan hardal tarlasında Kafkas dansı oynadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde baharı ilk karşılayan il olan Iğdır'da, ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor.

Bölge illerinin aksine daha ılıman bir havaya sahip olan Iğdır'da, baharın gelişiyle çiçeklerle süslenen araziler adeta doğal stüdyoya dönüştü.

Kendiliğinden yetişen hardal çiçeklerinin bulunduğu araziler, sarının birbirinden güzel tonlarına bürününce kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çiçeklerle süslenen arazilerin güzelliğini değerlendirmek isteyen Kafkas Halk Oyunları Eğitmeni Sinan Kalem ve dansçı Esma Nur Sarıhan, hem bu güzel doğa olayını hem de Azerbaycan ile özdeşleşmiş Kafkas danslarını tanıtmak maksadıyla çiçeklerin içinde Kafkas dansı oynadı.

Eğitmen Sinan Kalem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeklerle süslenen arazilerin özellikle sosyal medyada çok ilgi gördüğünü, bu güzelliği Kafkas danslarıyla birleştirmek adına böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Yapılan çalışmanın sosyal medya platformlarında paylaşılacağını ve bu sayede Iğdır'ın tanıtımına dikkat çekileceğini belirten Kalem, "Baharın gelişini simgeleyen çiçeklerle folklorik güzelliklerimizi birleştirerek sunmaya çalıştık. Iğdırımızın, kültürümüzün güzelliklerini her defasında göstermeye, insanların bilmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Bizim için dans bir yaşam biçimidir"

Kafkas Halk Dansları'nın her zaman ilgiyle takip edildiğini, bunun tanıtımı için çalışma yürüttüklerini aktaran Kalem, şunları söyledi:

"Yaşadığımız yörenin hem doğal güzelliklerini hem de kültürel güzelliklerini ulusalda, yerelde tanıtmaya ve turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bizim için dans bir yaşam biçimidir, gerek kırsalda, gerek sahnede bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Hem Kafkas dansı hem de bu çiçek açan araziler, insanların ilgi odağı olan konular. Bu iki güzel konuyu birleştirince daha dikkat çekici bir çalışma yapmış olduk."

"Gelenekten gelen bu dansları geleceğe taşıma gayretindeyiz"

Etkinliği organize eden Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu ise gelenekleri yaşatmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan halk dansları, çok zengin bir kültürün yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır, özellikle Iğdır'ın yöresel kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Gelenekten gelen bu dansları geleceğe taşıma gayretindeyiz. Bu sebeple, Iğdır'da yapılan tüm faaliyetlerde Azerbaycan halk danslarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Dernek olarak yapılan bu tür tüm etkinlikleri de destekliyoruz."

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