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Kültür Sanat

Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.

Mesut Karaduman   | 19.02.2020
Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Süleymanpaşa Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde orkestra, şef Şükrü Öner Dinç yönetiminde eserlerini icra etti.

Cemal erkin, Brahms, Mozart ve Dede Efendi'den eserler seslendiren orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

Koro şefi Dinç, Tekirdağlılara güzel bir müzik şöleni sunduklarını söyledi.

Konsere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve müzikseverler katıldı.


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