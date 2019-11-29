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Kültür Sanat

Amsterdam'da ışık sanat festivali

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilen festivalde 20 farklı ışık gösterisi sunuldu.

Abdullah Aşıran   | 29.11.2019
Amsterdam'da ışık sanat festivali Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Amsterdam

Amsterdam'da ışık sanat festivali

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali düzenlendi. Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turlarıyla izledi. Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 20 farklı ışık gösterisi sunuldu. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali düzenlendi.

Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 8'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turlarıyla izledi.

Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 20 farklı ışık gösterisi sunuldu.

Her sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 19 Ocak 2020'ye kadar devam edecek.

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