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Kültür Sanat

İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti.

Fatma Nur Söğütlü   | 29.11.2019
İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar yönetti. 

Gecede, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ''Don Giovanni Operası Uvertürü'' ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları seyircilerin beğenisine sunuldu.

İdil Biret'in yorumuyla seslendirilen "Anıtsal Piyanist" adlı piyano konçertosu müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.




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