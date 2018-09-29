'4. Sultanbeyli Kitap Fuarı' başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl "Senin İçin Yazdı" sloganıyla 4.'sü düzenlenen fuar, 7 Ekim tarihine kadar açık olacak.

İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Sultanbeyli Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. "Senin İçin Yazdı" sloganıyla düzenlenen ve 7 Ekim'e kadar açık kalacak fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını ağırlıyor.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, fuarın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu kitap fuarını ilçelerine hediye ettiklerini ve kendilerinden sonra da sürmesini dilediğini vurgulayan Keskin, emeği geçen yazarlar, yayınevi, okuyucular ve belediye personeline teşekkür etti.

Keskin, kitapla gençleri buluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sultanbeyli'de birlikte bir tarih yazmaya çalışıyoruz. İlçenin mülkiyetiyle ilgili çalışmayı sürdürürken aynı zamanda kültürel anlamda da bir yolculuğumuz var. Bu yolculuğumuz, çok kıymetli büyüklerimizin desteğiyle de büyük oldu. 50 metrekarelik bir kütüphanesi, 2 bin 500 kitabı olan bir Sultanbeyli'den, bugün 125 bine yakın kitabı ve kütüphaneleri olan bir Sultanbeyli'ye dönüştük. Yeterli mi? Asla yeterli değil. İnşallah daha çok çalışacağız. Üzerimizdeki o prangaların tamamını yıkacağız ve kıracağız. Hep beraber inşallah daha iyi bir Türkiye olacağız."

Fuarda yazarlarla ve kitapla gençleri buluşturduklarına dikkati çeken Keskin, "Ülkemizin en seçkin yazarları ve yayınevleri fuarımızda olacak. Tüm kitapseverleri 29 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında fuara bekliyoruz." dedi.

Daha sonra AA muhabirine konuşan Keskin, fuarın kapılarını kitapseverlere açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevinin katıldığı fuarda, onların davetiyle misafirimiz olacak 200'e yakın kıymetli hocalarımız ve akademisyenlerimiz var, Hocalarımız burada kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla sohbet etme imkanı olacak. Bununla beraber 160 etkinlik ve seminerlerimiz fuarda olacak. Biz sizlerin aracılığıyla bütün kitapseverleri ve dostları buraya bekliyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Keskin, AK Parti İstanbul milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Eyüp Özsoy, Osman Boyraz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Seda Darcan Çiftçi, Yayıncılar Federasyonu Başkanı Münir Üstün'ün aralarında bulunduğu davetlilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Keskin, stantları gezip yayınevleri temsilcileri, yazarlar ve okuyucularla sohbet etti.

Fuar kitapseverleri ve yazarları bir araya getirdi

Türkiye’nin önde gelen iktisat tarihçilerinden, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi” isimli kitabı ile birçok ödüle layık görülen Mehmet Genç, açılış töreninde okurlarla buluştu.

Yazar Genç, fuarı çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sultanbeyli'ye bu 2. gelişim, o zaman da başka bir festivaldi. 4. kitap fuarı festivalinin gerçekleşmesinden çok memnun oldum ve tebrik ediyorum. Türkiye genellikle az okumakla şöhret yapmıştır fakat çok sayıda kitap basılıyor ve satıldığına göre insanlar okuyor. Şimdi okuyoruz ve çok satıyoruz. Bütün değerlerimiz, kitapla alakalıdır. Bildiklerimizi, bilmek istediklerimizi kitaplar, bize aktarıyor. Bugün okuyucularımızla da fuarda buluşacağız. Osmanlı dünyası, medeniyeti, kültürü hakkında konuşacağız. Sultanbeyli Belediyesi'ni bu başarılı fuarından dolayı da çok tebrik ediyorum."

Fuara katılan vatandaşlar ve öğrenciler de ilçelerinde böyle büyük bir kitap fuarı açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Fuarı gezen öğrencilerden Ravza Atay (13), tarihi kitaplar aldığını belirterek, "Bugün 'İstiklal Savaşı' isimli kitabı yazarına imzalatarak aldım ve çok mutluyum. Gerçekten yazarla konuşmaktan çok mutlu oldum." dedi.

Ev hanımı Hacer Özkan da Almanya'dan istanbul'a geldiğini ve bu kitap fuarını çok beğendiğini ifade ederek, "Fuarı çok beğendim. Almanya Köln'de kitap fuarına gitmiştim. Bunu da görünce fuarı gezmek istedim. Çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Ünlü yazarlar fuarda buluşuyor

Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevinin stant açtığı fuara, 170 yazar katılıyor. 160 etkinliğin düzenleneceği fuar, 7 Ekim tarihine kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

4. Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın onur yazarı bu sene Mehmet Genç olarak belirlendi. Fuarda Yeditepe, İşaret, İz, Ketebe, Profil Kitap, Timaş, Büyük Doğu, Alfa, Beyan Yayınları, Hayat Yayınları, Dergah, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi yayınevleri yer alıyor.

Muhabir: Lale Bildirici