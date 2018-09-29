ANTALYA

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, Antalya Uluslararası Film Festivali ile özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortejde buluştu.

Cam Piramit önünden başlayan kortej geçişine aralarında, Yavuz Bingöl, Şehnaz Çakıralp, Kürşat Alnıaçık, Mehmet Özgür, İpek Erdem'in de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Altı kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej tırları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer aldı. Kortej, DJ performansı, festival bando takımı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklendi.

Kortej geçişinde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, karanfil attı. Yavuz Bingöl, Işıklar Caddesi'nde klasik otomobilinden inerek, bir süre yolda yürüyerek vatandaşlarla tokalaştı.

Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından, Cender Hotel önünde sona eren korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kortejin ardından, yağmur etkili oldu.

"Son 15 yılda özel filmler yapılıyor"

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sineması alanında güçlü işler yaptıklarını, her geçen gün daha da güçlendiklerini ifade etti.

Oyuncu Kürşat Alnıaçık da yağmura rağmen katılımın yüksek olduğunu, bu tür organizasyonların devam ermesi gerektiğini söyledi.

Yavuz Bingöl de son 15 yılda özel filmler yapıldığını anlatan Bingöl, "Toplum artık kendi hikayelerine, filmlerine daha çok sahip çıkıyor. Film sayısı ve sinema seyircisi çok arttı." dedi.