'Sualtından Geleceğe' fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL

Sualtı fotoğrafçısı Taci Yücedere'nin 30 çalışmasının yer aldığı "Sualtından Geleceğe" fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Lila Group'un katkısıyla gerçekleştirilen serginin açılışı yapıldı.

Sualtında çekilen fotoğrafından oluşan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Taci Yücedere'nin deniz altının renkli dünyasını fotoğraflayarak sergilediğini söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Solakoğlu, "Sergi mükemmel, denizin altının bu kadar renkli, bu kadar görkemli olduğunu ilk kez görüyorum. Geliri TEGV'na bağışlanacak ve bu bağışla çocuklarımız eğitim desteği alacak. Bir çocuk değişecek, Türkiye gelişecek." dedi.

Lila Group Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ise çocuklar söz konusu olduğunda aileden gelen hassasiyetleri olduğunu dile getirdi.

"Babam rahmetli Abdullah Öğücü'nün eğitim konusunda hassasiyeti vardı. Bunu farklı dönemlerdeki bağışlarıyla gösterdi. Kayınpederim de her zaman 'Nerede bir çocuk görürseniz sevindirin.' derdi." diyen Öğücü, hem katkıda bulundukları serginin geliriyle çocukların okuyacağını hem de serginin Taci Yücedere'nin büyük emekle yıllarca biriktirdiği fotoğrafların sergilenmesi için de bir vesile olduğunu kaydetti.

"Bazı fotoğrafların pozlaması 2 saat sürdü"

Sualtı fotoğrafçısı Taci Yücedere, "Fikir babamız Aydın Öğücü sergiden bahsettiğinde ben severek bütün fotoğraflarımı TEGV'na bağışladım. Su altında 27 yılda çektiğim yüzlerce fotoğraf arasından 30'unu seçmek çok zor oldu. Umarım bugün hedefine ulaşır, biz görevimizi yaptık inşallah TEGV yararına olumlu olur." diye konuştu.

Sergilenen fotoğrafların 10 ayrı ülkede çekildiğini, hepsinin ayrı bir önemi ve ayrı birer hikayesi olduğunu belirten Yücedere, şunları ekledi:

"Sergide uzun sürede çekilen fotoğraflar da var. Bazı fotoğrafların pozlaması 2 saate kadar sürdü. Uğraştırdı ama sonuç olarak değdi. Fotoğraflarımı burada başka gözler izleme imkanı buldu. Verilen desteklerden dolayı Lila Group ve TEGV'na teşekkür ediyorum."

Eğitime destek olmak için düzenlenen ve geliri çocukların eğitimi için harcanacağı belirtilen sergi, 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Muhabir: Ahmet Esad Şani