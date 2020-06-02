Euro
7.53
Dolar
6.73
BIST 100
107,847.00
Altın
1,742.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplandı
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığından, haziran celp döneminde silah altına alınacak gençlerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişiyle temasını sağlamak için havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları açılacağı bildirildi.

Sarp Özer   | 02.06.2020
Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haziran celp dönemine yönelik hazırlanan açıklamanın görüntülerini basın-yayın kuruluşlarıyla paylaştı.


MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Binbaşı Pınar Kara'nın yaptığı açıklamanın yer aldığı görüntülerde, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele haziran celp döneminde alınacak önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Kara, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir." diye konuştu.

"Mümkün olduğunca az kişi ile temas edin"

Kara, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personele yönelik alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Katılış yapacakları birliklere ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas ederek birliklerine güvenli şekilde katılış yapmaları maksadıyla, garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacaktır. Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 967'ye yükseldi
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu

Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu

MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Mehmetçik 'Barış Pınarı' bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor

Mehmetçik 'Barış Pınarı' bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor
Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi