Euro
7.53
Dolar
6.73
BIST 100
107,847.00
Altın
1,742.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplandı
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş Pazarcık'da bir mahallenin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.

İsmail Hakkı Demir   | 02.06.2020
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi.

Kararın ardından mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu.

İlçe Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurken, mahalleye bağlanan yollar ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 967'ye yükseldi
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek

Etiyopya: 130 milyon maskeye ihtiyaç var

Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi

Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi
TBMM 48 günlük aranın ardından mesaisine başladı

TBMM 48 günlük aranın ardından mesaisine başladı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı