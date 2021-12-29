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Sağlık, Koronavirüs

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak

Azerbaycan'da, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının yapılmasına onay verildi.

Ruslan Rehimov   | 29.12.2021
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak

Bakü

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Perviz Abubekirov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Azerbaycan'da da yapılmasına yönelik ilgili belgelerin incelendiğini ve onay verildiğini bildirdi.

Abubekirov, TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzmanlardan oluşan bir grubun Azerbaycan'a gelmesinin beklendiğini kaydetti.


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