Türkiye'den Kovid-19 sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı yaptı.
Madrid
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Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan yüz maskelerin olduğu kolileri Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font'a teslim etti.
Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu, sosyal medya hesaplarından "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmanın bayraktarlığını yapmaya devam ediyor." paylaşımına yer verdi.
Türkiye, Covid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmanın bayraktarlığını yapmaya devam ediyor. Büyükelçi Erginay, bu kapsamda, ülkemizin Andorra’ya sağladığı maskeleri Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font’a teslim etti. @Madrid_BE @TC_Disisleri @mubachfont pic.twitter.com/cRZCNLyVvn— Barselona BK (@Barselona_BK) June 4, 2020
Andorra Dışişleri Bakanı Font da twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Büyükelçi Cihad Erginay ve Başkonsolos Güçlü Kalafat'ı burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye ve Andorra, karşılıklı iyi ikili ilişkilerine devam etmektedir. Maske bağışından dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığına ve Dilma tekstile çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
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