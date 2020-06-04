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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den Kovid-19 sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Şenhan Bolelli   | 04.06.2020
Türkiye'den Kovid-19 sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan yüz maskelerin olduğu kolileri Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font'a teslim etti.

Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu, sosyal medya hesaplarından "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmanın bayraktarlığını yapmaya devam ediyor." paylaşımına yer verdi.

Andorra Dışişleri Bakanı Font da twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Büyükelçi Cihad Erginay ve Başkonsolos Güçlü Kalafat'ı burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye ve Andorra, karşılıklı iyi ikili ilişkilerine devam etmektedir. Maske bağışından dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığına ve Dilma tekstile çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.


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