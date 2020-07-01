Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım
Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Irak'a tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.
Ankara
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Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Irak'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.
Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.