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Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan askeri nakliye uçağı hareket etti
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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Muhammed Boztepe   | 28.04.2020
Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı Fotoğraf: Ali Balıkçı /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi. 

                    

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı ) 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

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