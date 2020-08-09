Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu. 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.08.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Bakan Koca: 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 92'ye yükseldi

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı

Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı

Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 92'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 92'ye yükseldi
Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi

Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi