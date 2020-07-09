Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
115,793.59
Altın
1,804.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.07.2020
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 103 test yapıldı, 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı" 

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti

BM Özel Raportörü Callamard: Türkiye'deki Kaşıkçı cinayeti davası adaletin sağlanması için önemli

Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak

Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
'Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk makamlarına takdir ve saygılarımı sunuyorum'

'Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk makamlarına takdir ve saygılarımı sunuyorum'
'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz'

'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz'