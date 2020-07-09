Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 5 terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na geldi.
Güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.