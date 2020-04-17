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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye Somali'ye tıbbi yardım gönderdi

Kovid-19'la mücadele kapsamında, Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan Somali'ye hareket etti.

İsa Toprak   | 17.04.2020
Türkiye Somali'ye tıbbi yardım gönderdi Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

Türkiye'den Somali'ye yardım malzemesi desteği

Türkiye'nin Somali'ye Kovid-19 salgınına karşı yardımları Ankara'da askeri kargo uçağına yüklenmeye başladı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin Somali'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi kargo uçağına yüklenerek, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.

Türkiye daha önce İngiltere, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

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