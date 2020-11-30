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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kemal Karadağ   | 30.11.2020
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Fotoğraf: Salim Taş /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

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