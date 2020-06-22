Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.
Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.