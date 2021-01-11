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Koronavirüs

Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide Kovid-19'un yeni türü tespit edildi

Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türü tespit edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.01.2021
Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide Kovid-19'un yeni türü tespit edildi

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19’un yeni türüne rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen ve 2 Ocak’ta Haneda Havalimanı'na inen yolcuların girdikleri karantina sonrası testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, yolcuların numunelerini inceleyen Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), Kovid-19'un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada bu yeni türün "ciddi semptomlar gösterdiği ya da daha bulaşıcı olduğu" yönünde kanıt bulunamadığı kaydedildi.

NIID Başkanı Wakita Takaji da bulunan yeni türün, daha önce İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen varyant ile bazı benzerlikler taşıdığını söyledi.

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