THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'ya yapılacak tarifeli seferler, 1 Mart itibarıyla karşılıklı olarak durduruldu.
Yolcular, uçuşları ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkishairlines.com" sitesi üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden ulaşabilecek.
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