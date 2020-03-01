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Türkiye, Koronavirüs

THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.

İzzet Taşkıran   | 01.03.2020
THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'ya yapılacak tarifeli seferler, 1 Mart itibarıyla karşılıklı olarak durduruldu. 

Yolcular, uçuşları ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkishairlines.com" sitesi üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden ulaşabilecek.


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