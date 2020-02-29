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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

Arife Yıldız Ünal   | 29.02.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

Varank, Twitter hesabından, Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğrafını paylaştı. Varank, paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.


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