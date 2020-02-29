Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.
Destanlar yazan Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız.— Mustafa Varank (@varank) February 29, 2020
Allah ordumuzu muzaffer kılsın! 🇹🇷 pic.twitter.com/o8v9dnaWd0
Varank, Twitter hesabından, Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğrafını paylaştı. Varank, paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.
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