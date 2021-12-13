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Sağlık, Koronavirüs

Tekirdağ'da 80 kişi TURKOVAC aşı çalışmasına katıldı

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Aşı olan vatandaşlarımızdan herhangi bir yan etki, bir komplikasyon duyurusu bize gelmedi. Bunun ötesinde aşı olan herkes çok memnun ve kendilerini çok iyi hissediyor." dedi.

Mesut Karaduman   | 13.12.2021
Tekirdağ'da 80 kişi TURKOVAC aşı çalışmasına katıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede il genelinde 80 kişinin TURKOVAC aşısı olduğunu söyledi.

Kalkan, AA muhabirine, Tekirdağ'ın TURKOVAC aşı çalışmalarında Trakya'da koordinatör il olduğunu belirtti.

TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasına gönüllü kahramanların desteğiyle devam edildiğini anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

"Bizi bugünlerde en çok heyecanlandıran şey, Sayın Bakanımızın da açıkladıkları üzere, TURKOVAC aşımızın gün sayması. Aşımızın vatandaşlarımız ve dünyadaki diğer insanlarla buluşacağı günleri bekliyoruz. Aşı çalışmalarına şu ana kadar ilimizde 80 vatandaşımız katıldı. Aşı olan vatandaşlarımızdan herhangi bir yan etki, bir komplikasyon duyurusu bize gelmedi. Bunun ötesinde aşı olan herkes çok memnun ve kendilerini çok iyi hissediyor."

Kalkan, kent sakinlerini Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan çalışmaya davet ederek, "Aşı için müracaat ederlerse, hem kendileri hem ülkeleri hem de insanlık adına çok büyük bir yararlılık göstermiş olurlar. Aşı olan vatandaşlarımızın sayısının yükselmesini bekliyoruz." dedi.

İnsanların salgını hafife almaması gerektiğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Maske takmak bunu bir kültür haline getirmek çok önemli. Havada damlacık yoluyla asılı kalıyor bu mikroorganizmalar. Tam da bu ayları seviyor ve bulaş kendine önemli bir ortam elde etmiş oluyor. Bunu kırmanın bir yolu da sık sık kapalı ortamları havalandırmak temiz havayı davet etmek. Kapalı alanlarda yakın mesafede uzun süre oturmamak gerekiyor. Artık insanların bu uygulamaları bir kültür haline getirmesini bekliyoruz."

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