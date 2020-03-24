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Yaşam, Koronavirüs

Sancaktepe'de 'Acil Panik Butonu'nu devreye girdi

Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek "Acil panik butonu" sistemini hayata geçirdi.

Metin Tokgöz   | 24.03.2020
Sancaktepe'de 'Acil Panik Butonu'nu devreye girdi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek "Acil panik butonu" sistemini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, amacın vatandaşların her türlü hizmeti evlerinden çıkmadan alabilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün şu görüşlerine yer verildi:

İlçede yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ve acil durumda basabileceği panik butonu devreye girdi. Vatandaşlarımız herhangi bir durumda evlerine kurulan sistem sayesinde çağrı merkezine ve sisteme entegre edilmiş sağlık ekibine ulaşacak. Eve doktor ve acil tıp teknisyeninin bulunduğu ambulans yönlendirilecek. Vatandaşların kişisel ihtiyaçları da çağrı merkezi tarafından dışarıdaki belediye ekiplerine iletilerek giderilecek".

Öte yandan ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, camiler ve cemevleri dezenfekte edilirken vatandaşlara içinde sabun, ıslak mendil ve dezenfektan ürünlerinin bulunduğu çantaların dağıtıldığı kaydedildi.

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