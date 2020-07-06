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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 06.07.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.

Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.

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