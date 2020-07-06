Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.
Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.
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BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2020