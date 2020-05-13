Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 13.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele "Kontrollü Sosyal Hayat" ifadeleri üzerinde durdu. Maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti: 

"Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda Koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütünden 'Kovid-19'un HIV gibi kalıcı olabileceği' uyarısı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti
AB yavaş ve kademeli şekilde normalleşecek

Benzer haberler

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Irak’ta son 24 saatte 119 kişi Kovid-19’a yakalandı

Irak’ta son 24 saatte 119 kişi Kovid-19’a yakalandı
Dünya Sağlık Örgütünden 'Kovid-19'un HIV gibi kalıcı olabileceği' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütünden 'Kovid-19'un HIV gibi kalıcı olabileceği' uyarısı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti