Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Ankara
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.
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Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır. pic.twitter.com/O6IqcH604u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021