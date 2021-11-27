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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

Aybüke İnal Kamacı   | 27.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

Ankara

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.

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