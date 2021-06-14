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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 14.06.2021
Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde paylaştığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" tweetini alıntılayarak, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi
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